Фракція Ляшка офіційно залишила коаліцію

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Парубія, це повідомлення надійшло до президії ВР буквально щойно й адресоване голові Верховної Ради Володимиру Гройсману.

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У цьому повідомленні наголошується, що народні депутати, які входять до фракції Радикальної партії, підтверджують одноголосне рішення фракції про вихід з коаліції. Це рішення, згідно з повідомленням, було прийнято 1 вересня 2015 року. Крім того, ці депутати заявляють про відкликання своїх підписів під угодою про входження до коаліції.

Парубій оприлюднив відповідний список депутатів і додав, що передає повідомлення в секретаріат ВР для внесення до реєстру.