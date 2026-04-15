Російських генералів 'штормить' гучними кадровими чистками, - ЗМІ

Після відставки Шойгу силовики розгорнули масштабні розслідування проти військової верхівки.

У Міністерстві оборони Росії розгортається масштабна хвиля розслідувань, звільнень і гучних кримінальних справ, яка триває з весни 2024 року та вже зачепила найвище військове керівництво, пише "Радіо Свобода".

За даними слідства, співробітники Федеральної служби безпеки разом із прокурорами та МВС розслідують корупцію, шахрайство та розкрадання серед заступників міністра оборони, генералів і чиновників.

Однією з найрезонансніших справ став вирок заступнику міністра оборони Павлу Попову – 19 років ув’язнення за хабарництво та розкрадання.

Відео дня

Після відставки Шойгу – хвиля арештів

Багато фігурантів справ пов’язані з колишнім міністром оборони Сергієм Шойгу, якого Володимир Путін звільнив у травні 2024 року в межах кадрових змін. Натомість оборонне відомство очолив економіст Андрій Бєлоусов.

Після відставки Шойгу під удар потрапили його соратники, а також посадовці, пов’язані з великими оборонними підрядниками, зокрема компанією "Бамстройпуть", яка працювала над проєктами Міноборони.

Війна і внутрішня боротьба

Експерти пов’язують хвилю чисток одразу з кількома факторами. Серед них – проблеми російської армії у війні проти України, застаріла військова система та масштабна корупція.

Крім того, йдеться про боротьбу впливів усередині російських еліт. За словами аналітиків, спецслужби могли використати ситуацію, щоб перекласти відповідальність за провали на військове керівництво.

Критика на адресу Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова звучала й раніше, зокрема з боку засновника ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який після невдалого заколоту у 2023 році загинув в авіакатастрофі.

Аналітики вважають, що Кремль може використовувати ці справи як демонстрацію боротьби з корупцією на тлі зростання військових витрат.

Призначення Бєлоусова, який має економічний бекграунд, розглядається як спроба посилити контроль за витратами оборонного сектору та зробити їх більш ефективними.

"Кремль, здається, чутливо ставиться до того факту, що військові витрати споживають так багато ресурсів. Звідси й рішення влаштувати публічне видовище з арештів за боротьбу з корупцією та призначити Бєлоусова, технократа з економічними поглядами, на посаду з повноваженнями забезпечувати ефективні витрати на оборону", - зазначив Джон Гарді, заступник директора Програми з питань Росії у Фонді захисту демократій, вашингтонському аналітичному центрі.

Вас також можуть зацікавити новини: