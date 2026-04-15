Найновіший стелс-бомбардувальник США вперше показали зверху (фото)

У мережі з’явилося перше повноцінне зображення стратегічного бомбардувальника B-21 Raider з верхнього ракурсу. Фото зробили під час випробувань дозаправки в повітрі, що дозволило розгледіти раніше приховані елементи конструкції літака.

Знімок оприлюднила компанія Northrop Grumman, яка розробляє новий стелс-бомбардувальник для ВПС США.

Що вдалося побачити вперше

Зображення дало змогу детально розглянути верхню частину літака, включно з:

  • люком для дозаправки в повітрі;
  • формою повітрозабірників;
  • унікальною конфігурацією вихлопної системи.

Особливу увагу експертів привернули саме вихлопи. Як пише TWZ, вони глибоко "втоплені" в корпус і мають складну форму, що, ймовірно, зменшує інфрачервону помітність літака.

Водночас аналітики припускають, що зображення могли частково відредагувати, аби не розкривати всі технологічні особливості.

Менший за попередника, але потужніший

Новий бомбардувальник розробляється як наступник B-2 Spirit. Очікується, що він буде меншим за розмірами, але оснащеним двома двигунами (замість чотирьох у B-2) та здатним літати на значно більші відстані.

Хоча корисне навантаження зброї може бути меншим, літак компенсує це збільшеним запасом пального та ефективністю польоту.

У Northrop Grumman заявляють, що B-21 стане "найекономічнішим бомбардувальником" в історії, споживаючи значно менше палива, ніж літаки попередніх поколінь.

Компанія вже інвестувала понад 5 мільярдів доларів у програму, а перший літак планують передати на авіабазу Елсворт у 2027 році.

Конструкція для максимальної невидимості

Нові деталі підтверджують, що головний акцент зроблено на малопомітності:

  • мінімальні вікна кабіни для зменшення радіолокаційної сигнатури;
  • інтегровані повітрозабірники;
  • приховані вихлопні системи.

Усе це має зробити літак максимально складним для виявлення сучасними радарами та інфрачервоними системами.

Попри складність і секретність проєкту, розробка B-21, за наявною інформацією, відбувається без значних затримок і перевитрат – на відміну від його попередника B-2.

Поява нових зображень свідчить про активну фазу випробувань і наближення літака до початкової бойової готовності.

Проблеми B-21 Raider

Як повідомляв УНІАН, китайські аерокосмічні дослідники заявляють, що, можливо, виявили потенційні аеродинамічні недоліки в стелс-бомбардувальнику наступного покоління B-21 Raider ВПС США, використовуючи складну систему симуляції.

Ця заява походить від вчених з Китайського центру аеродинамічних досліджень і розробок (CARDC), які, за повідомленнями, використовували платформу цифрового моделювання PADJ-X для імітації льотних характеристик бомбардувальника на основі загальнодоступних зображень і конструктивних припущень.

