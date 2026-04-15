Чи зникнуть в Україні 'хрущовки': в Раді відповіли, що хочуть робити зі старим житлом

Відповідний закон вже ухвалений у першому читанні, але потребує доопрацювання.

Старий житловий фонд у великих містах України стрімко зношується, але оновлення застарілих хрущовок гальмують війна, законодавчі нюанси та складність із відселенням людей. Про це повідомила народний депутат, голова Комітету з питань державної влади Олена Шуляк в ефірі "Новини.LIVE".

"У нас у великих містах є тисячі хрущовок. Ми буквально перед війною підійшли до того, щоб врегулювати це на рівні законодавства. Є чудові приклади країн Балтії та Німеччини, яким чином відбувалася реновація "хрущовок". Але війна нам скоригувала всі плани", - сказала нардепка.

Вона зазначила, що відповідний закон вже ухвалений у першому читанні, але потребує доопрацювання. Проте, за її словами, на нього потрібно дивитись комплексно з врахуванням всіх вимог, які стосуються енергоефективності, економічної доцільності та технічного стану будинків.

"Основне питання – хто буде приймати рішення стосовно того, що "хрущовка" буде розселена, а на її місці буде збудована нова", - пояснила Шуляк.

Вона також підкреслила, що для знесення потрібна згода значної частини мешканців. І саме це часто блокує процес, оскільки навіть при підтримці більшості знаходяться ті, хто категорично проти. Крім того, питання реконструкції також є складним, оскільки для цього потрібно тимчасово відселити мешканців з цього будинку.

"Станом на сьогодні питання реконструкції стоїть не в першому пріоритеті будь-якого міста. Навіть якщо в таких містах, як Київ чи Дніпро, на сьогодні багато таких аварійних "хрущовок", - зазначила нардепка.

Вона вказала, що містам треба готуватися до програм реновації, планувати, проектувати та знаходити рішення, щоб розуміти які будівлю підпадуть під реновацію у майбутньому.

"І вже потім, коли будуть сприятливі безпекові та фінансові умови, ти вже будеш готовий до реалізації того чи іншого проєкту", - додала Шуляк.

