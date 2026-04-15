Росіяни завдали ударів по низці областей, стали відомі насідки (фото)

Прильоти були по самому центру Дніпра. А в Запоріжжі згоріла ціла автостоянка.

У ніч на 15 квітня росіяни завдали ударів по низці областей, внаслідок чого є загиблі та поранені, а також значні руйнування. Зокрема, окупанти вдарили по центру Дніпра, внаслідок чого загорілась будівля, на даний час відомо про одного пораненого.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. "Вночі росіяни атакували саме середмістя Дніпра. Понівечена 9-поверхова новобудова. Досі горить адмінбудівля", - повідомив він.

Також за даними Ганжі, наразі відомо про одну поранену особу. Це 29-річна дівчина. Нині медики надають їй необхідну допомогу.

Очільник ОВА додав, що цієї ночі над областю підрозділи ПвК "Схід" збили 9 ворожих БпЛА.

Крім цього внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинули жінка та чоловік.

"Близько пʼятої ранку ворог завдав ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкодило автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск. На жаль, загинула 74-річна продавчиня кіоску", - повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Крім цього, Суми також знову опинилися під російськими ударами. За даними ДСНС, ворожий БпЛА влучив по промисловій зоні міста.

"Під час гасіння пожежі, по місцю, де працювали рятувальники, ворог наніс повторний удар", - деталізували рятувальники і додали, що інформація про постраждалих не надходила.

Вночі ворог також вчергове атакував портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, в результаті влучань зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі. За попередніми даними, постраждалих немає. Наразі триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків.

У пресслужбі регіонального главку ДСНС уточнили, що Росія атакувала південь Одеської області - внаслідок влучань виникли пожежі на території портової інфраструктури. Рятувальники вже ліквідували всі осередки займань, для чого залучались 37 вогнеборців та 8 одиниць техніки.

Про атаку також повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко - за його словами, вночі росіяни масовано атакували місто дронами. Наразі робочі групи документують наслідки обстрілу та обсяги пошкоджень.

Удари росіян по Україні

14 квітня росіяни атакували Черкаську область, внаслідок чого загинув 8-річний хлопчик. Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець також повідомляв, що також були поранені.

"Дев'ятьох людей госпіталізували. Ще п'ятьом потерпілим надали необхідну допомогу на місці", – зазначав він.

Вас також можуть зацікавити новини: