Союзники не приєднались до війни Трампа в Ірані, але наслідки їх наздоганяють, - CNN

Союзники США розриваються між тиском Трампа, виборцями та економічними наслідками війни.

Світові союзники США стикаються з дедалі складнішою політичною та економічною ситуацією через війну проти Ірану. Хоча ці країни не планують приєднуватися до бойових дій, наслідки конфлікту вже впливають на їхню економіку та внутрішню політику, пише CNN.

Президент США Дональд Трамп чинить політичний тиск на партнерів, які відмовляються підтримати військову кампанію. Це викликає напруження у відносинах між Вашингтоном і союзниками, які дедалі частіше дистанціюються від американської позиції.

Політичний тиск і розкол із союзниками

Європейські лідери опинилися між критикою Трампа та внутрішнім невдоволенням виборців, які виступають проти участі у війні. Зокрема, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та прем’єр Великої Британії Кір Стармер стикаються з політичним тиском через економічні наслідки конфлікту, включно зі зростанням цін на енергоносії.

Відео дня

За оцінками Міжнародного валютного фонду, глобальне економічне зростання може сповільнитися до 2,5% у разі подальшої ескалації. Найбільший удар очікується для країн, залежних від імпорту нафти та газу з Близького Сходу.

Велика Британія може зіткнутися зі зниженням темпів зростання до 0,8% у 2026 році, тоді як Японія також відчуває тиск через енергетичну залежність і зростання транспортних витрат.

Напруження в альянсах і майбутнє НАТО

Аналітики відзначають, що війна загострила розбіжності між США та їхніми союзниками, а також посилила сумніви щодо стабільності НАТО. Підхід адміністрації Трампа до одностороннього застосування сили та критика союзників створюють додаткові ризики для трансатлантичної єдності.

У різних країнах конфлікт уже впливає на внутрішню політику. Лідери змушені балансувати між підтримкою США та настроями виборців, які виступають проти війни. Це, за оцінками експертів, може послабити позиції урядів і змінити політичні розклади в Європі та за її межами.

Водночас попри зростаючу критику, союзники США не мають достатніх ресурсів для повного розриву з Вашингтоном, що залишає їх у складній залежності від американської політики.

Війна в Ірані - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт із Іраном наближається до завершення.

За словами Трампа, ситуація опинилася під контролем після перекидання американських сил, що, на його думку, дозволило запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.

Тим часом переговори в Ісламабаді під керівництвом віцепрезидента Джей Ді Венса не привели до прориву, США та Іран обговорюють можливість проведення другого раунду переговорів.

