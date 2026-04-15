'Я не був залучений у цю справу': Трамп вперше відреагував на поразку Орбана на виборах

Водночас він позитивно висловився про Мадяра.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не переймається поразкою Віктора Орбана на виборах в Угорщині і заявив, що йому подобається Петер Мадяр. Його слова передає журналіст ABC News Джонатан Карл.

"Гадаю, новий прем'єр-міністр добре впорається зі своїми обов'язками – він хороша людина", – цитує він Трампа.

Президент США також заявив, що не знає, чи змінилися б результати голосування в Угорщині, якби Орбана приїхав підтримати він особисто, а не віцепрезидент США Джей Ді Венс

Відео дня

"Він (Орбан, – УНІАН) значно відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоча Віктор – хороша людина", – заявив Трамп.

Президент США також похвалив Петера Мадяра, який переміг Орбана на цих виборах. Зокрема Трамп нагадав, що Мадяр раніше був членом партії Орбана і має схожі погляди на імміграцію.

"Я думаю, що він буде хорошим прем'єром", – сказав Трамп.

Вибори в Угорщині: що відомо

Нагадаємо, напередодні виборів в Угорщині, адміністрація Трампа активно підтримувала кандидатуру діючого премʼєра Віктора Орбана. Зокрема напередодні виборів президент США заявив, що Вашингтон "з нетерпінням чекає на можливість інвестувати в майбутнє процвітання, яке буде забезпечено завдяки продовженню лідерства Орбана".

Тим часом аналітики відзначають, що результат виборів в Угорщині став особистою поразкою Трампа. Зокрема CNN пише, що адміністрація Трампа доклала надзвичайних зусиль, щоб підтримати лідера націоналістів на останньому етапі передвиборчої кампанії.

Тоді як Bloomberg пише, що поразка Орбана вплине також і на позиції руху MAGA, яка активно підтримує Трампа. Оглядач видання Ліонель Лоран відзначив, що результат виборів в Угорщині виходить далеко за межі цієї країни, оскільки ставить під сумнів тезу про те, що подібна політична модель неминуче зміцнюється і розширюється.

