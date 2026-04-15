Венс похвалився новим 'досягненням' Білого дому щодо України

Припинення фінансування війни в Україні з боку США є досягненням нинішнього керівництва країни.
Таку заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс в ході одного з публічних висупів. Він висловив думку, що одним із головних досягнень Білого дому є рішення не фінансувати війну в Україні.
"Ми сказали Європі: якщо хочете купувати зброю – можете, але США більше не купують і не відправляють її в Україну", - заявив Венс.
Інші заяви Венса про війну в Україні
Раніше УНІАН повідомляв, що Венс заявив, що у переговорах між Україною та Росією щодо припинення війни є "значний прогрес". Посадовець навіть деталізував, що зараз йдеться "про торг за кілька квадратних кілометрів території в одному чи іншому напрямку".
Також Венс розкритикував лідерів європейських країн за те, що вони, нібито не роблять достатньо, щоб припинити війну в Україні.
Крім цього, Венс під час перебування в Будапешті 8 квітня, назвав "скандальними" коментарі президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єра Угорщини Віктора Орбана, повторивши звинувачення Будапешта в тому, що Київ використовує постачання енергоносіїв для спроби вплинути на угорські вибори.