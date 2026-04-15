В Ірландії виставили на продаж ціле село: скільки просять

Звісно, постійного населення в селі давно нема, інакше б така пропозиція була би незаконною.

Якщо у вас в кишені завялалися кількадесят зайвих мільйонів євро, для вас є чудова пропозиція. В Ірландії щойно виставили на продаж мальовниче село. Хочете – можете просто в ньому оселитися, а можна використовувати його як готельний комплекс котеджного типу. Власне, сам так цей об’єкт зараз і працює.

Як пише Time Out, маєток Village at Lyons (дослівно – "Село на [пагорбі] Лайонз") має площу 20 акрів і представляє собою реконструйоване селище, яке свого часу було покинуте, а потім викуплене та перетворене на готельний комплекс.

Об’єкт розташований за пів години їзди на захід від Дубліна у мальовничій сільській місцевості. Колись у селі був млин, казарми та кузня, але млин згорів, і до середини минулого століття село занепало. Але у наприкінці 1990-х його придбав і згодом реконструював засновник всесвітньо відомої авіакомпанії Ryanair Тоні Райан.

Зараз у селищі є 32 номери в кількох будівлях, п'ять котеджів із двома спальнями кожен і спа-центр. Усе – з максимальними зручностями.

Будівлі зберігають дизайн традиційних для Ірландії кам'яних будинків, з сірими фасадами, делікатно прикрашеними звивистими зеленими лозами. Навколо – знаменита ірландська зелень та затишні ставки з ліліями.

Все це коштує недешево, але чому б себе трохи не потішити. Та й просять за це усього лише 20 мільйонів євро.

