У "Народному фронті" заявили, що "Батьківщина" зайняла роль опозиції в переговорах щодо коаліції

Про це заявив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, повідомили УНІАН у прес-службі “Народного фронту”.

"Ми почули вчора вимоги наших колег з "Батьківщини". Але коаліцію треба створювати на принципах довіри один одному. І те, що вчора було так ультимативно сказано, думаю, Юлія Володимирівна (Тимошенко) давно вже зайняла опозиційну сторону в коаліції. Вона не підтримувала ні бюджет, ні Програму дій уряду", - наголосив Бурбак.

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"Ми бачимо намагання "Батьківщини" якнайшвидше призначити позачергові парламентські вибори, які повністю дестабілізують ситуацію в країні. А далі будуть позачергові президентські", - сказав голова фракції.

Бурбак підкреслив, що "Народний фронт" готовий до перемовин з усіма демократичними фракціями щодо формування коаліції, щоб подолати політичну кризу.

"Ми відкриті для всіх. Зараз ведуться перемовини. Може, Радикальна партія, врешті-решт, усвідомлюючи те, що нам треба подолати цю кризу, повернеться до переговорного процесу. Ми закликаємо всі фракції демократичного табору приєднатись до коаліції: відновити роботу чи створити нову і продовжувати роботу", - сказав Бурбак.

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За його словами, єдиною умовою при формуванні коаліції є виключення об'єднання з «Опозиційним блоком» чи народними депутатами, які голосували за "закони 16 січня".

Як повідомляв УНІАН, фракція “Батьківщина” наполягає, аби Верховна Рада проголосувала за ряд запропонованих нею законопроектів ще до створення коаліції.