Антикорупційний прокурор просить ВР невідкладно зняти недоторканність з одеського судді-стрілка

Про направлення відповідного подання до парламенту повідомили УНІАН у прес-службі НАБУ.

Також аналогічне подання було направлено до голови Верховного суду, яке вже розглянуто та підтримано Верховним судом України, підкреслили в НАБУ.

Крім того, в Антикорупційному бюро нагадали, що подання на затримання і арешт одеського судді Бурана підтримав і профільний комітет Верховної Ради.

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Як повідомлялося, 29 березня в Одесі співробітники НАБУ задокументували факт отримання одеським суддею Бураном хабара в розмірі 500 тис грн. за винесення потрібного рішення у цивільній справі про стягнення боргу.

При проведенні слідчих дій суддя чинив опір детективам НАБУ, стріляючи на ураження.

Судді вручено підозру у вчинені злочину за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди.

Наразі, за даними НАБУ, вирішується питання правової кваліфікації інших дій судді.