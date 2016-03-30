Антикорупційний прокурор просить ВР невідкладно зняти недоторканність з одеського судді-стрілка
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький просить Верховну Раду невідкладно надати згоду на затримання та арешт підозрюваного в хабарництві судді Малиновського районного суду Одеси Олексія Бурана.
Про направлення відповідного подання до парламенту повідомили УНІАН у прес-службі НАБУ.
Також аналогічне подання було направлено до голови Верховного суду, яке вже розглянуто та підтримано Верховним судом України, підкреслили в НАБУ.
Крім того, в Антикорупційному бюро нагадали, що подання на затримання і арешт одеського судді Бурана підтримав і профільний комітет Верховної Ради.
Читайте такожПеред затриманням одеський суддя-стрілець намагався порізати собі вени
Як повідомлялося, 29 березня в Одесі співробітники НАБУ задокументували факт отримання одеським суддею Бураном хабара в розмірі 500 тис грн. за винесення потрібного рішення у цивільній справі про стягнення боргу.
При проведенні слідчих дій суддя чинив опір детективам НАБУ, стріляючи на ураження.
Судді вручено підозру у вчинені злочину за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди.
Наразі, за даними НАБУ, вирішується питання правової кваліфікації інших дій судді.