У Києві зустрінуться Вселенський і Московський Патріархи

У Києві відбудеться зустріч Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ І і Патріарха Московського АЛЕКСІЯ ІІ після тривалої перерви в спілкуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Юрій БОГУЦЬКИЙ.

Він зауважив, що відповідна домовленість була досягнута самими патріархатами.

Ю.БОГУЦЬКИЙ також повідомив, що підготовка до відзначення 1020-ї річниці хрещення Київської Русі, формування програми заходів з цієї нагоди – продукт великих компромісів, оскільки кожна церква має свої канони і правила, в які не може втручатися держава.

Він поінформував, що між церквами було досягнуто домовленості, що 27 липня на Володимирській гірці відбудеться літургія, яку правитиме Вселенський Патріарх ВАРФОЛОМІЙ І. У ній візьмуть участь глави всіх делегацій православних церков, зокрема і АЛЕКСІЙ ІІ. Разом із тим наразі невирішеним залишається питання щодо участі у цій службі керівника Української православної церкви Київського Патріархату ФІЛАРЕТА.

Запланована участь у літургії Президента України, членів уряду, народних депутатів та інших високопосадовців.

Відповідаючи на запитання, про що будуть говорити ВАРФОЛОМІЙ І та АЛЕКСІЙ ІІ під час своєї зустрічі, Ю.БОГУЦЬКИЙ зауважив, що було б неетично запитувати про зміст їхньої розмови. Водночас він припустив, що питання українських церков у їхньому діалозі буде актуальним.

«Ми не будемо їх стримувати в цьому бажанні», - пожартував Ю.БОГУЦЬКИЙ.

У свою чергу, голова організаційного комітету з відзначення 1020-річчя хрещення Київської Русі Леонід КРАВЧУК зауважив, що було б некоректним говорити патріархам, що вони мають обговорювати. Він порівняв це з ситуацією, коли людина запрошує гостей на свято з метою, щоб вирішити свої проблеми. «Вони вас не зрозуміють», - сказав Л.КРАВЧУК.