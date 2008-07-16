Балога: Тимошенко пообіцяла Путіну не підтримати приєднання України до ПДЧ

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що “риторика” прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО під час зарубіжних візитів суттєво відрізняється від її заяв “для внутрішнього вжитку”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, так В.БАЛОГА сьогодні прокоментував перебіг і підсумки недавньої поїздки Ю.ТИМОШЕНКО до Варшави.

Зокрема, за словами В.БАЛОГИ, останні зарубіжні візити Ю.ТИМОШЕНКО містять у собі щонайменше дві складові, які суттєво відрізняються одна від одної: офіційно-звітна, яка піднесено оголошується на прес-конференціях і в ЗМІ, та непублічна, що ретельно приховується від громадськості, але розкриває справжні уявлення і наміри нинішнього керівника Кабінету міністрів.

Як зазначив керівник президентського Секретаріату, важливим результатом двосторонніх переговорів стало визнання прем`єр-міністром своєї особистої відповідальності за якість підготовки до європейської футбольної першості 2012 року. Таким чином Ю.ТИМОШЕНКО взяла персональне зобов`язання організувати і втілити весь комплекс заходів, які забезпечать найвищий рівень проведення в нашій країні Євро-2012. У цій справі, яка потребує скоординованих зусиль центральної та місцевої влади, органів самоврядування, установ і організацій, приватних компаній має бути мінімум галасливого, порожнього піару та максимум - ефективних і швидких дій, додав В.БАЛОГА.

«Виходячи з того, що Президент Віктор ЮЩЕНКО став архітектором перемоги України у змаганні за право проведення футбольного форуму, прем`єр-міністр, зрештою, підтвердила власну роль виконроба у підготовчих роботах. Відтепер увесь футбольний світ сподівається, що запевнення нашого уряду в рішучості гідно прийняти європейський чемпіонат не зведуться лише до матчу між українськими і польськими міністрами. Сказане Ю.ТИМОШЕНКО у Варшаві – це стартовий відлік для реальних справ», - підкреслив В.БАЛОГА.

Другою темою, в якій керівник уряду продовжила зовнішньополітичні зусилля глави держави, В.БАЛОГА назвав угоду про малий прикордонний рух з Польщею. Водночас він застеріг від вузького, обмеженого підходу щодо організації спрощеного режиму перетину кордонів між сусідніми державами. На його думку, паралельно з юридичним закріпленням правил, які полегшать процедури на західних рубежах нашої країни, урядові варто подбати про створення нових пунктів пропуску, постів прикордонної служби та митних терміналів. Причому йдеться не лише про Польщу, а й про Угорщину, Словаччину та Румунію. Адже угоди про малий прикордонний рух, не забезпечені належною інфраструктурою, будуть малоефективні і не дадуть відчутних переваг.

Прем`єр Ю.ТИМОШЕНКО, як зазначив В.БАЛОГА, також виступила в руслі євроінтеграційних прагнень України, які наполегливо втілює Президент В.ЮЩЕНКО. Однак її “захоплені коментарі” щодо ініціативи «Східного партнерства», на думку В.БАЛОГИ, варто сприймати лише як вербальну подяку польській стороні за постійну багаторічну підтримку курсу на вступ нашої держави в Європейський Союз. Київ наполегливо домагається виключно асоціації з ЄС, тому розглядає різні форми регіональної співробітництва, на зразок «Східного партнерства», як допоміжний інструмент для досягнення повного членства в Євросоюзі. З огляду на це, керівникові уряду надалі доцільно утриматися від заяв, які можуть викликати у європейських партнерів неоднозначне сприйняття пріоритетів України у відносинах із ЄС, вважає глава Секретаріату Президента.

«На цьому перелік тез для загального вжитку вичерпується. Прихована частина заяв засвідчує явний конфлікт між Ю.ТИМОШЕНКО як керівником уряду, який має виступати з Президентом з єдиних позицій, і Ю.ТИМОШЕНКО – політиком із явними претензіями на найвищу посаду в державі, який для досягнення мети здатний знехтувати національними інтересами», - заявив він.

У цьому контексті В.БАЛОГА повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО чітко підтвердила польським співрозмовникам своє палке бажання взяти участь у наступних президентських виборах. Щоб підсилити ефект вагомості цього наміру, вона, за словами В.БАЛОГИ, переконувала керівництво Польщі у слабкості позицій чинного глави держави на внутрішньополітичній арені. Також Ю.ТИМОШЕНКО хотіла продемонструвати польській стороні свій вплив на зовнішню політику Києва і заявила, що Кабінет міністрів під її керівництвом не підтримає приєднання України до Плану дій з набуття членства в НАТО, оскільки обіцянку про це вона дала голові уряду Росії Володимиру ПУТІНУ під час останнього візиту у Москву, стверджує В.БАЛОГА. Примітно, додав він, що Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ на спільній з Ю.ТИМОШЕНКО прес-конференції висловив оптимізм щодо рішення по ПДЧ на грудневому саміті Україна-НАТО, тоді як український прем`єр промовчала.

«Вже не вперше Ю.ТИМОШЕНКО намагається гендлювати інтересами України. Мета роздачі навсібіч обіцянок, які загрожують серйозними наслідками для безпеки країни, примітивна у своїй корисливості: прем`єр, яка одночасно є кандидатом у Президенти, хоче будь-що укріпити свою електоральну перспективу. При цьому вона не гребує і вільним поводженням із результатами, які досягли інші державні діячі, наприклад, Президент В.ЮЩЕНКО на шляху до членства України в НАТО”, - заявляє В.БАЛОГА. Проте, за його словами, “такий підхід має і зворотній бік: він жирно підкреслює слабкість Ю.ТИМОШЕНКО”.

Її “політичною кволістю”, на думку глави Секретаріату, “пояснюється і безаргументна критика «Єдиного Центру» з використанням аналогій, які здатні викликати сміх хіба що у відставних солдафонів. Живильною силою для прем`єра-кандидата давно стала ліва риторика, попри одночасні запевнення Вашингтона і Брюсселя у незмінній прихильності до демократії».

Глава президентського Секретаріату вважає неприпустимими такі прояви подвійної моралі, оскільки влада в державі одна, і Україна - єдина. Він переконаний, що нікому не дозволено використовувати уряд і державний курс у власних інтересах.

«Члени нинішнього Кабінету міністрів, імовірно, навіть не підозрюють, що їх використовують статистами у виставі-маскараді. Напевно, ця роль не личить урядовцям, зокрема, призначеним в Кабмін від блоку «Наша Україна - Народна самооборона». Є всі підстави для відвертої, принципової розмови в уряді щодо співвідношення державного й особистого у діяльності прем`єр-міністра», – підкреслив В.БАЛОГА.