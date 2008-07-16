Хара думає, що у Тимошенко грошей немає, а її розмови - від лукавого

Народний депутат Василь ХАРА (фракція ПР) сумнівається, що фракція Партії регіонів візьме участь в позачерговій сесії Верховної Ради України для ухвалення змін до бюджету.

Про це він сказав в інтерв`ю агентству УНІАН.

За його словами, фракція не згодна «з самою ідеологією цього бюджету». Він зазначив, що законопроект розглядався в парламенті з порушенням процедури, оскільки він не пройшов розгляд в комітетах, не розглядалися пропозиції до бюджету від народних депутатів України. В.ХАРА вважає, що в такій ситуації «просто непристойно голосувати за кота в мішку».

На думку В.ХАРИ, коаліція має зібратися і ухвалити зміни до бюджету і проголосувати за них. За його словами, «це обов`язок коаліції формувати бюджет, голосувати за нього». Він висловив думку, що «тих додаткових грошей, які знайшов нібито уряд, і таке враження, що знайшли їх десь в кущах, насправді не існує». Він вважає, що виходячи з цього, прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО “не вигідно ухвалення змін до бюджету, а вигідно управляти ресурсами в ручному режимі». За його словами, це лише політична кампанія для підняття свого іміджу, оскільки Ю.ТИМОШЕНКО «розказуватиме, що ми так багато що хотіли зробити, ми такі великі гроші знайшли, але нам не дали нічого здійснити». «Всі ці розмови від лукавого», - додав В.ХАРА.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня, в останній день роботи другої сесії Верховної Ради 6-го скликання, ВР відмовилася прийняти в першому читанні як проект змін до державного бюджету-2008, запропонований Кабінетом міністрів, так і президентський законопроект, і направила обидва документи на розгляд Бюджетного комітету для підготовки до повторного першого читання.

У свою чергу голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, закриваючи другу сесію ВР, сказав, що у разі виникнення у депутатів бажання прийняти зміни до державного бюджету, можна буде скликати позачергову сесію.

15 липня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО не виключила можливості ухвалення змін до держбюджету на позачерговій сесії Верховної Ради України. Вчора на селекторній нараді з головами ОДА Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я просила б: не втрачайте часу, абсолютно не факт, що всі (депутати – УНІАН) виїхали і не готові зібратися. Я думаю, що якщо вийти і ретельно попрацювати разом зі мною, зокрема, з окремими депутатами, з лідерами фракцій, якщо реально дати їм відчути, що втратили сьогодні області від неприйняття цього бюджету, – я не виключаю, що все ж таки знайдуться лідери фракцій, у яких є хоча б залишки совісті, щоб зібратися і, не чекаючи вересня, все ж таки прийняти зміни і доповнення до бюджету».

Фракція БЮТ вже почала збір підписів для проведення позачергової сесії Верховної Ради з метою ухвалення змін до бюджету-2008.