НУ-НС готовий підтримати зміни до бюджету на своїх умовах

Фракція блоку “Наша Україна- Народна самооборона” готова голосувати за внесення змін до бюджету як на черговій, так і на позачерговій сесії парламенту, у разі врахування пропозицій Президента України і фракції.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво блоку, про це заявив лідер фракції В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Водночас він наголосив, що зміни до бюджету мають консолідувати гілки влади, а не створювати нові конфлікти, вони “мають бути документом не прем’єр-міністра, а продуктом спільної роботи Президента, уряду та коаліції”.

Крім того, лідер фракції НУ-НС підкреслив необхідність збільшення бюджетних видатків на соціальні програми, АПК і оборонний комплекс. «Ми наполягаємо на збільшенні фінансування програми «Доступне житло», оборонного комплексу, агропромислового комплексу та низки соціальних програм», – сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також нагадав, що «Наша Україна» сама ініціювала зміни до бюджету на 2008 рік і вимагала їх прийняття протягом останніх чотирьох місяців». Крім того, за його словами, представники блоку “постійно нагадували прем’єр-міністру, що уряд згідно закону мав внести поправки до бюджету ще до 1 березня”.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня, в останній день роботи другої сесії Верховної Ради 6-го скликання, ВР відмовилася прийняти в першому читанні як проект змін до державного бюджету-2008, запропонований Кабінетом міністрів, так і президентський законопроект, і направила обидва документи на розгляд Бюджетного комітету для підготовки до повторного першого читання.

У свою чергу голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, закриваючи другу сесію ВР, сказав, що у разі виникнення у депутатів бажання прийняти зміни до державного бюджету, можна буде скликати позачергову сесію.

15 липня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО не виключила можливості ухвалення змін до держбюджету на позачерговій сесії Верховної Ради України. Фракція БЮТ уже розпочала збір підписів для проведення позачергової сесії ВР з метою ухвалення змін до бюджету на 2008 рік.