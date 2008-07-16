Блок Кличка: мерія Києва нагнітає ажіотаж довкола хліба

У Блоці Віталія Кличка вважають, що хлібний ажіотаж в столиці штучно створюється мерією та власниками хлібокомбінатів для того, щоб “протягти” рішення про підвищення цін через Київраду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Кличка.

Таким чином, на думку представників Блоку, мерія намагається морально підготувати киян до начебто “неминучого” підвищення цін та перекласти відповідальність за це рішення на міськраду.

Між тим Блок Кличка нагадує меру, який за сумісництвом є главою Київської міськдержадміністрації, що регулювання цін на соціальні сорти хліба (так само як і тарифів на комунальні послуги) перебуває в сфері компетенції КМДА. “І спроби залучити депутатський корпус Київради до відповідальності за цінові рішення столичної адміністрації – це насправді намагання приховати невиконані передвиборчі обіцянки”, - підкреслили в Блоці.

“Розмови мера та власників хлібозаводів про тотальну збитковість виробництва хліба потребують більш грунтовної перевірки, – вважають у Блоці Кличка – адже при фактично монопольному положенні хлібопекарних підприємств у Києві калькуляція собівартості соціальних сортів хліба абсолютно не прозора”.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня голова правління ВАТ «Хліб Києва» Ігор МАЗУРІКА заявив, що з 15 липня столичні хлібозаводи, що входять до складу ВАТ «Хліб Києва», вимушені припинити відвантаження хліба підприємствам і приватним підприємцям, які займаються реалізацією хліба поза Києвом.

«На такий крок нас змусила піти ситуація, яка склалася на наших хлібокомбінатах. Враховуючи те, що запасів борошна залишається на тиждень, ми не можемо дозволити собі залишити мешканців столиці без хліба. Щодня за межі Києва вивозиться понад 100 тонн хлібної продукції. І якщо цей хліб залишатиметься у столиці, то ми зможемо якийсь час утримувати ситуацію», - заявив І.МАЗУРІКА.

Він наголосив, що у даний момент іде робота над вирішенням питання щодо компенсацій хлібовиробникам і формуванням нової системи ціноутворення, для чого створено робочу групу, до якої увійшли представники Київської міської держадміністрації і депутати Київради.