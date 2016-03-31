Порошенко проти розриву дипломатичних відносин з Росією

Про це він заявив під час спілкування з діаспорою у Вашингтоні, повідомляє "Укрінформ".

"Рада не підтримає цей законопроект. Давайте не будемо навіть обговорювати", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи підпише він закон про припинення дипвідносин з РФ у разі прийняття його парламентом.

Разом з тим президент заявив, що зусилля потрібно зосередити на повному виконанні Мінських угод.

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"Це (законопроект – УНІАН) ініціатива кількох депутатів. Наш мирний план – це імплементація Мінських домовленостей", - підкреслив він.

За словами Порошенка, необхідно налагодити ефективну координацію з метою тиску на Росію, аби та виконала свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, зокрема вивела свої війська, техніку і озброєння, що дозволило б стабілізувати ситуацію і провести вибори на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня комітет Ради у закордонних справах рекомендував парламенту прийняти проект постанови про призупинення дипломатичних відносин із Росією.

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