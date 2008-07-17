У МЗС пояснили, что членство України в ЄС - не питання купи-продай

10:26, 17 липня 2008
Політика
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Проект угоди коментував Єлисєєв

Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛИСЄЄВ заявляє, що нова угода з Євросоюзом має бути угодою про асоціацію, але Європа ще обговорює це.

Як передає власний кореспондент УІАН в Брюсселі, про це заступник міністра заявив українським журналістам по завершенню 9-го раунду переговорів з ЄС про нову посилену угоду.

“Якщо ми підемо по принципу, що назва угоди має визначатися її змістом, то, абсолютно, зміст зараз є – угода про асоціацію. Врегулювання кризових ситуацій, питання співпраці в енергетичній галузі, питання співпраці в авіаційній галузі і, більше того, створення поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі, що, по суті означатиме початок поступового процесу інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, - то є чітким сигналом щодо назви і статусу угоди, як угоди про асоціацію назви і статусу угоди, як угоди про асоціацію”, - сказав К.ЄЛИСЄЄВ.

Водночас, він зазначив, що на сьогодні залишаються ряд політичних моментів, які обговорюються членами ЄС. Серед них – питання перспектив членства України в ЄС, статусу та назви нової посиленої угоди та питання безвізового діалогу.

“Визнання перспективи членства для нас – це не питання купи, або продай. Для нас – це питання внутрішнього розвитку, модернізації нашої країни, якщо хочете, - це питання нашої державної політики. Тому, в цьому плані наша позиція є чіткою і абсолютно послідовною. Ми за те, щоб ЄС визнав наше право, відповідно до договору про ЄС, на перспективу членства, як європейської країни”, - сказав заступник міністра закордонних справ України.

При цьому, він наголосив, що Україна готова працювати над компромісною формулою положення щодо її права на членство в ЄС.

“Звичайно, ми можемо працювати над мовою цієї формули, зокрема, за умови, що будуть відповідні копенгагенські критерії виконані, відповідні реформи проведені і відповідний прогрес в імплементації угоди буде досягнутий”, - зазначив К.ЄЛИСЄЄВ.

Він також підкреслив, що на сьогодні для України важлива не стільки дата підписання, скільки сам зміст нової посиленої угоди, а також те, наскільки нова угода враховуватиме національні інтереси України і інтереси національного товаровиробника, оскільки ключовим елементом угоди є поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову посилену угоду 5 березня 2007 року. Ключовим положенням нової угоди має стати створення зони вільної торгівлі. Сторони планують завершити переговори про нову посилену угоду до кінця 2009 року.

 

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