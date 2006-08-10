У Москві висадиться десант українських міністрів

Під час візиту прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви обговорюватиметься можливість збереження цін на газ і доля транспортного консорціуму.

Про це пише сьогодні газета “Дело”, у розпорядженні якої є проект порядку денного прем`єрського візиту.

З нього виходить, що на переговорах можуть бути підписані документи про збереження діючих цін на газ, що поставляється до України (до 2007 року). Українська сторона також планує ініціювати підписання нового варіанту міжурядового протоколу про транзит російського газу. Кремль, у свою чергу, відновить переговори про створення Міжнародного газотранспортного консорціуму, пише видання.

Як відзначає газета, посол України в Росії Олег ДЬОМІН вчора офіційно підтвердив, що візит прем`єра відбудеться наступного тижня. За його словами, українська сторона має намір “обговорити питання енергетичної безпеки в цілому”, а також ”говорити про можливість поставок російської нафти і нафтопродуктів через Україну до Європи”.

Газета нагадує, що глава Міністерства палива і енергетики Юрій БОЙКО також вчора зустрічався в Москві з главою РАО “Газпром” Олексієм МІЛЛЕРОМ. Міністр “утрясав” всі газові питання, які є у порядку денному візиту прем`єра, пише «Дело». “БОЙКО також займався з`ясуванням позицій Кремля з приводу збереження схеми поставок російського газу через “РосУкрЕнерго”, - повідомило виданню джерело, близьке до керівництва Мінпаливенерго. Успіх переговорів уряду В.ЯНУКОВИЧА визначатиметься за простою формулою: чи погодиться Кремль на пролонгацію газового договору на старих умовах, без нових претензій Росії на ГТС.

Також, за інформацією видання, до Москви збираються перший віце-прем`єр-міністр фінансів Микола АЗАРОВ, віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ, глава Міністерства економіки Володимир МАКУХА.