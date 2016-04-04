Президент наголошує на прискоренні розгляду проекту змін до Конституції в частині правосуддя

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

«Я наголошую на прискоренні розгляду мого проекту судової реформи, який передбачає перезавантаження судової гілки влади та зняття суддівського імунітету, також розраховую тут на рішучу підтримку парламенту», - заявив президент.

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