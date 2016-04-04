Президент наголошує на прискоренні розгляду проекту змін до Конституції в частині правосуддя
02:43, 04 квітня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко наголошує на прискоренні розгляду парламентом проекту змін до Конституції в частині правосуддя.
REUTERS
Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.
«Я наголошую на прискоренні розгляду мого проекту судової реформи, який передбачає перезавантаження судової гілки влади та зняття суддівського імунітету, також розраховую тут на рішучу підтримку парламенту», - заявив президент.
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 лютого попередньо схвалила законопроект "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)".
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