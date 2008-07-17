Учасники навчань "Сі Бриз" злагоджено діють під водою

Керівник міжнародних навчань «Сі-Бриз-2008» з американської сторони контр-адмірал Чарльз ЛАЙДІГ, який спостерігав сьогодні в Одесі за відпрацюванням військовими моряками рятувальних операцій і розмінування об`єктів, високо оцінив майстерність морських рятувальників з шістьох країн.

Як заявив журналістам Ч.ЛАЙДІГ, який є водолазом за військовим фахом, у нього немає сумнівів, що «учасники навчань, зокрема українські моряки, цілком готові до виконання завдань активної фази морських навчань. Умови, в яких діють військовослужбовці, такі ж, як і в інших країнах, де доводилося тренуватись”.

При цьому найважливішим моментом, на думку заступника командувача 6-го флоту США, є те, що “військові моряки країн-учасниць «Сі-Бриз-2008» вчаться злагоджено діяти під водою”.

За словами начальника групи військових водолазів Лі САНГА, «відпрацювання підходів до виконання рятувальних операцій виконано всіма моряками, які прибули з Великої Британії, Данії, Латвії, Македонії і США. Це дає змогу бути упевненим у тому, що й третя частина навчань 22-25 липня також буде успішно виконана нашою групою».

Нагадаємо, що військовослужбовцям із 16 країн належить відпрацювати на навчаннях елементи тактичного маневрування, пошук підводного човна в певному районі, проведення пошуково-рятувальних дій, огляд підозрілого судна, протикорабельної і протиповітряної оборони, поповнення запасів на ходу в морі, виконати практичну артилерійську стрільбу. Морські піхотинці відпрацьовуватимуть загальні тренування на учбових місцях, висаджуватимуться на необладнане узбережжя і створюватимуть зону безпеки. Також заплановані вертолітні тренування, повітряно-десантна і вогняна підготовка, відпрацювання організації патрулювання, всестороннього логістичного забезпечення.

Нинішні маневри серії «Сі-Бриз-2008», які традиційно проводяться в дусі програми НАТО “Партнерство заради миру”, триватимуть до 28 липня.