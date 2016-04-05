У "Народному фронті" допускають, що "коаліційне питання" в Раді вирішиться наступного вівторка

Заступник лідера фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар не виключає, що у вівторок, 12 квітня, у Верховній Раді буде вирішуватися питання формування коаліції. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила в коментарі журналістам.

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"Голосування можливе у вівторок, як це було заявлено. Хоча, нам треба зрозуміти, яка у нас ситуація з коаліційною угодою, хто її підтримує, яка ситуація з коаліцією. Тому, оскільки депутати зберуться тільки в понеділок, то, можливо, вівторок буде присвячений саме темі підписів і формування коаліції, яка подасть кандидатуру (прем'єр-міністра - УНІАН) президенту, яку глава держави внесе до ВР", - сказала депутат.

Сюмар також зазначила, що вони виступають за те, щоб усі голосування відбувалися "пакетом": щоб і рішення по прем'єр-міністру і по складу Кабміну, і щодо голови парламенту "проходили всі в один день".

Також, за її словами, не виключено, що у фракцію "Народний фронт" увійдуть троє депутатів.

Крім того, Сюмар зазначила, що проведення позачергового засідання парламенту цього тижня не планується.