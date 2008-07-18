Литвин думає, що "голосіння" БЮТ марне

Лідер парламентської фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН сумнівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкличе з Верховної Ради свій законопроект про зміни до державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції у Вінниці.

"Це голосіння зараз, що ми скличемо, але при одній умові, що Президент свій проект відкличе. Я так вважаю, що Президент, відповідно, не буде відкликати. Тоді постане питання, а чого ж він тоді його вносив? Тут вже зіткнення на особистісному рівні", - заявив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня перший заступник голови фракції БЮТ у Верховній Раді Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що БЮТ ініціювати позачергову сесію Верховної Ради України, якщо з парламенту буде відкликаний президентський законопроект про зміни до державного бюджету на 2008 рік.

«Ми готові скликати позачергову сесію. Але ми не будемо цього робити, як дехто заявляє, для піару чи для чергових суперечок та взаємних обвинувачень у сесійній залі. Позачергова сесія ВР буде скликана за умови, якщо з Верховної Ради України буде відкликаний президентський законопроект про зміни до держбюджету на 2008 рік і якщо у нас буде переконання, що для прийняття змін до держбюджету України на 2008 рік набереться необхідна кількість голосів народних депутатів», - заявив А.КОЖЕМ’ЯКІН.