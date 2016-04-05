"Батьківщина" заявила про вихід з "безперспективних" перегорів про створення нової коаліції

Про це вона сказала сьогодні у Львові після проведення партійної конференції, повідомляє прес-служба партії.

«Сьогодні я можу оголосити консолідоване рішення нашої політичної сили. Ми прийняли рішення, що ми виходимо з безперспективного переговорного процесу про створення нової коаліції. Ми переходимо в демократичну, проєвропейську опозицію», – зазначила Тимошенко.

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Лідер фракції «Батьківщина» також повідомила, що її політична команда в парламенті буде і надалі підтримувати потрібні для держави законодавчі ініціативи.

«Якщо в парламенті будуть народжуватися законопроекти, які реально потрібні країні, які можуть допомогти людям в цей складний час, наша команда в парламенті буде голосувати за те, що ми вважаємо правильним і потрібним», – додала вона.

Тимошенко вважає, що перехід до опозиції є єдиним правильним рішенням за нинішніх соціальних та економічних умов.

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