"Батьківщина" заявила про вихід з "безперспективних" перегорів про створення нової коаліції
Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляє про перехід її політичної сили до парламентської опозиції.
Про це вона сказала сьогодні у Львові після проведення партійної конференції, повідомляє прес-служба партії.
«Сьогодні я можу оголосити консолідоване рішення нашої політичної сили. Ми прийняли рішення, що ми виходимо з безперспективного переговорного процесу про створення нової коаліції. Ми переходимо в демократичну, проєвропейську опозицію», – зазначила Тимошенко.
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Лідер фракції «Батьківщина» також повідомила, що її політична команда в парламенті буде і надалі підтримувати потрібні для держави законодавчі ініціативи.
«Якщо в парламенті будуть народжуватися законопроекти, які реально потрібні країні, які можуть допомогти людям в цей складний час, наша команда в парламенті буде голосувати за те, що ми вважаємо правильним і потрібним», – додала вона.
Тимошенко вважає, що перехід до опозиції є єдиним правильним рішенням за нинішніх соціальних та економічних умов.
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