Бурбак за рік заробив лише 78 тисяч гривень доходу, а його сім'я - більше мільйона

Відповідні дані містяться в його декларації, розміщеній на сайті Верховної Ради України.

Зазначається, що ця сума у розмірі 77924,64 грн є зарплатою, іншими виплатами та винагородами, нарахованими (виплаченими) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору.

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Водночас, дохід членів родини парламентарія за 2015 рік становить 1 млн 250 тисяч 894 гривень 60 копійок. Серед цих коштів - дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна - 1 млн 198 тисяч 744 гривень 60 копійок.

Також у декларації Бурбак вказав майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним. Це земельна ділянка площею 1000 кв.м, а також три квартири площею 113,4 кв.м, 1/3 від 82 кв.м та 100 кв.м. При цьому, зазначається сума витрат на оренду чи на інше право користування - 141 тис. 475 грн 48 коп (оренда).

Крім того, депутат вказав майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта: земельні ділянки - 2474 кв.м, житлові будинки - 96,8 кв.м, а також квартири - 105,12 кв.м та 18,22 кв.м.

У декларації також містяться відомості про транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта. Це автомобіль ВАЗ 2108,1300 куб.см 1991-го року випуску та DAIMLER 3990 куб.см 1988- го року випуску.

У той же час, Бурбак не вказав суми, які було витрачено на придбання у власність, оренду чи на інше право користування цими транспортними засобами.

Водночас, у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї Бурбака перебуває Mitsubishi Pajero Sport, 3000 куб.см 2003-го року випуску. Крім того, це і вантажні (спеціальні) автомобілі: VOLVO 12130 куб.см 1999-го року випуску, IVECO 13798 куб.см 1998-го року, два IVECO 9500 куб.см 1998- го року, а також три IVECO 10308 куб.см 2000-го та 2001-го років випуску. Крім того, серед "інших" 11-ти транспортних засобів родини значиться, зокрема, низка причепів.

Бурбак також вказав у декларації вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта. Серед них - сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах - 1 млн 328 тисяч 498 гривень - ПАТ "Укрсіббанк"; номінальна вартість цінних паперів - 10 тисяч гривень - ПАТ "Ощадбанк"; розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації - 4 млн грн. - ТБ"Лог".

Серед фінансових зобов'язань декларанта та інших його витрат, - добровільне страхування - 3 тисячі 90 грн 98 коп - СК "Аха"; погашення основної суми позики (кредиту) - 106 тисяч 837 гривень 63 коп - ПАТ "Укрсіббанк"; погашення суми процентів за позикою (кредитом) - 12 тисяч 790 грн 24 коп - ПАТ "Укрсіббанк".