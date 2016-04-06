Порошенко: Зміни до Конституції щодо децентралізації наберуть чинності після виводу російських військ

Про це він сказав під час виступу у Національному прес-клубі Японії.

Президент нагадав, що Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №2217а про внесення змін до Конституції щодо децентралізації.

"Ці конституційні зміни вступлять в силу, як тільки Україна отримає контроль над кордоном з Росією, як тільки Росія виведе свої війська з Донбасу. Але якщо Росія залишить свої окупаційні війська на окупованій території, ми ніколи не зможемо погодитися з будь-якими діями, які будуть спрямовані на легітимізацію окупації. Мінські угоди чітко вказують: іноземні війська повинні бути виведені, контроль над кордоном повернений Україні", - заявив Порошенко.

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Зазначим, що згідно з прийнятим в першому читанні 31 серпня 2015 року законопроектом, відповідний закон має набрати чинність "через три місяці з дня його опублікування".

Через розгляд документу, що запроваджує особливе здійснення місцевого самоврядування в "окремих районах Донецької і Луганської областей", під стінами парламенту тоді відбулися масові заворушення з вибухом гранати, що призвело до загибелі 4 бійців Національної гвардії та травмування ще біля 150 осіб.