Прем'єр Японії провів з Порошенком відверту розмову і запевнив, що підніме питання Донбасу на саміті G7

Про це глава японського уряду повідомив на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

Абе зазначив, що провів з Порошенком відверту розмову, під час якого вдалося досягти прогресу щодо низки питань.

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“По-перше, це ситуація навколо України. Це питання залишається одним із найбільш важливих тем для міжнародного суспільства. Японія приділяє увагу цьому питанню, і тому я планую порушити його під час саміту голів “Великої сімки” у Ісе-Сімі”, - наголосив Абе.

За його словами, щодо ситуації в Україні була проведена довга дискусія.

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Абе відзначив необхідність повного виконання Мінських угод, що на його думку є єдиним підходом для врегулювання ситуації навколо України.

Також прем'єр Японії наголосив на необхідності прискорення реформ в Україні.