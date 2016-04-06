Прем'єр Японії провів з Порошенком відверту розмову і запевнив, що підніме питання Донбасу на саміті G7
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе обіцяє президенту України Петру Порошенку порушити питання щодо ситуації на Донбасі під час проведення 26-27 травня саміту лідерів країн “Великої сімки” (G7) в Японії на острові у Ісе-Сіма.
Про це глава японського уряду повідомив на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.
Абе зазначив, що провів з Порошенком відверту розмову, під час якого вдалося досягти прогресу щодо низки питань.
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“По-перше, це ситуація навколо України. Це питання залишається одним із найбільш важливих тем для міжнародного суспільства. Японія приділяє увагу цьому питанню, і тому я планую порушити його під час саміту голів “Великої сімки” у Ісе-Сімі”, - наголосив Абе.
За його словами, щодо ситуації в Україні була проведена довга дискусія.
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Абе відзначив необхідність повного виконання Мінських угод, що на його думку є єдиним підходом для врегулювання ситуації навколо України.
Також прем'єр Японії наголосив на необхідності прискорення реформ в Україні.