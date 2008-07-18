Черновецький повернув евакуатори

В Києві сьогодні у другій половині дня відновлено евакуацію транспортних засобів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні під час прес-конференції в Київській міській державній адміністрації.

“Все повернулося. Ми за це боролися. Боролися словом – це важливо. Ми доводили до населення, що це необхідно. І нас підтримували”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, відновлення роботи евакуаторів дозволить збільшити пропускну спроможність вулиць на 20%.

Мер Києва також додав, що вартість роботи евакуаторів не змінилася. “Це буде недешево. Тому що це в основному – буржуазія. Нехай вони сплачують кошти до бюджету Києва. Єдине, що ми змінили, – тепер все це буде робитися за квитанцією. Крім того, ми будемо встановлювати такі прибори, за допомогою яких ми зможемо бачити все, що відбувається на стоянці”, - наголосив він.

У прес-службі Київської міської державної адміністрації також додали, що співробітники ДАІ будуть допомагати роботі евакуаторів. Особлива увага буде спрямована на смуги для громадського транспорту, адже основним завданням є забезпечення безперешкодної та регулярної роботи транспорту, яким користується більшість киян.

Наразі, згідно з повідомленням прес-служби, до роботи підготовлені 28 евакуаторів, однак їх кількість планується збільшити до 50 одиниць.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО 15 липня заявив, що міліція розробила новий порядок вилучення машин евакуаторами. Він передбачатиме, що, по-перше, вилучати автомобілі можуть лише тих власників, які не підійшли до свого автотранспорту на початку вилучення. По-друге, на місці вилученого автомобіля буде залишатись письмове повідомлення, де він (автомобіль – УНІАН) знаходиться і за якими контактними телефонами і де саме його потрібно шукати, щоб ніхто не підозрював, що автомобіль викрадено.

Також сили внутрішньої безпеки МВС будуть дуже ретельно контролювати і працівників, які виконуватимуть відповідні дії з вилучення автомобілів.