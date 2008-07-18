Черновецький: Тимошенко хоче скромну жінку замінити рейдером

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ критично ставиться до кандидатури, висунутої урядом на посаду голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив сьогодні на прес-конференції в Київській міській державній адміністрації.

«Мені не подобається, що на Фонд державного майна замість скромної жінки СЕМЕНЮК вона (прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО – УНІАН) намагається виставити головного рейдера України, відомого. Хай він подасть на мене до суду – я наведу приклад, де він виступав у цій якості. Це факт», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня фракції коаліції внесли подання про розгляд у Верховній Раді питання про відставку Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.

Кабінет міністрів України висунув на посаду керівника Фонду держмайна заступника керівника фракції БЮТ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА. Раніше на цю посаду висувався ще один представник фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.