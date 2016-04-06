Турчинов відповів на заяву спікера Держдуми про терміни можливої війни Росії з Україною

Відповідь Турчинова опублікована на його сторінці у Facebook.

"Мабуть, у Росії дійсно серйозні проблеми, якщо навіть спікер Держдуми РФ Наришкін говорить, що вони не протримаються й чотирьох днів, воюючи з такою країною, як Україна", - зазначається у його повідомленні.

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Раніше сьогодні спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін заявив, що якби Росія воювала з Україною, цей конфлікт тривав би "максимум чотири дні".

"Якби з якихось причин Росія змушена була б вести військові дії, відбивати агресію країни, порівнянної за своїм потенціалом з Україною, то я сподіваюся, що всі розуміють, скільки б днів цей конфлікт тривав: два, три, максимум чотири дні. І всі розуміють, який результат був би цього конфлікту", — зазначив Наришкін.