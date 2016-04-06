Глава Мінкульту відреагував на лист СБУ на його адресу за підхід до заборони російських фільмів

18:38, 06 квітня 2016
Політика
1390 2

Віце-прем'єр-міністр України, міністр культури В'ячеслав Кириленко розкритикував СБУ за лист на адресу Мінкульту щодо підходу до заборони російських фільмів в Україні.

УНИАН

Про це глава Мінкульту написав на своїй сторінці в Twitter.

Читайте такожРада розширила заборону на російські фільми

"З подивом дізнався лише, що Голова СБУ(!) спілкується і листується з віце-прем'єром через Facebook! Мені для відповіді використовувати Twitter?" — обурився міністр.

Раніше 6 квітня СБУ у своєму листі закликала Міністерство культури переглянути свої підходи в прийнятті рішень щодо заборони демонстрації в Україні російських фільмів, вироблених до 2014 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter