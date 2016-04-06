Глава Мінкульту відреагував на лист СБУ на його адресу за підхід до заборони російських фільмів

Про це глава Мінкульту написав на своїй сторінці в Twitter.

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"З подивом дізнався лише, що Голова СБУ(!) спілкується і листується з віце-прем'єром через Facebook! Мені для відповіді використовувати Twitter?" — обурився міністр.

З подивом довідався щойно,що Глава СБУ(!) спілкується і листується із віце-прем'єр єром через Facebook! Мені для відповіді використати Twitter? — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) April 6, 2016

Раніше 6 квітня СБУ у своєму листі закликала Міністерство культури переглянути свої підходи в прийнятті рішень щодо заборони демонстрації в Україні російських фільмів, вироблених до 2014 року.