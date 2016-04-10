Консультації щодо нового генпрокурора почнуться після призначення уряду – президент

Про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

«Одразу після того як буде обраний прем’єр-міністр і буде обраний склад уряду, в той же день я почну консультації з керівниками усіх парламентських фракцій щодо кандидатури майбутнього генерального прокурора», - заявив президент.

Він також висловив упевненість, що консультації розпочнуться вже наступного тижня.

«Після консультацій я оприлюдню прізвище кандидата на посаду генпрокурора», - додав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 29 березня Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення Шокіна президентом з посади генерального прокурора.

3 квітня Порошенко підписав указ про звільнення Шокіна.

Сьогодні, 10 квітня, Арсеній Яценюк оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра України.