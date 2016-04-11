У Порошенка прокоментували політичне майбутнє Яценюка: жодних розмов про його призначення не велося

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Луценко зазначив, що жодних умов щодо якихось посад в контексті своєї відставки Яценюк в ході двомісячних перемовин не висував.

"Арсеній Петрович збирається йти у відставку, залишаючись політичним діячем і лідером партії "Народний фронт", - сказав депутат.

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За його словами, "жодні розмови про призначення його на ту або іншу посаду не велися".

Крім того, як припускає Луценко, "Народного фронту" у майбутньому уряді дістанеться більше посад, ніж це було сьогодні.