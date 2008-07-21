Меркель влаштувала Ющенку холодний душ

Німеччина підтримує надання Україні асоціації у новій посиленій угоді з ЄС, однак підкреслює, що це не означатиме автоматичного членства в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ після їхніх переговорів у Києві.

А.МЕРКЕЛЬ позитивно оцінила роботу над посиленою угодою між Україною і ЄС.

Вона нагадала, що у вересні у Франції відбудеться самміт Україна-ЄС. «Ми як Федеративна Республіка Німеччина можемо собі уявити, що глибина цієї угоди означає не лише угоду про посилене партнерство, а її можна класифікувати як угоду про асоційоване членство», - сказала вона.

На думку федерального канцлера, ця угода стане суттєвим кроком у відносинах між Україною та ЄС, особливо в економічній сфері.

При цьому А.МЕРКЕЛЬ підкреслила, що в даному випадку не йдеться про надання Україні статусу асоційованого члена ЄС, а про формулювання, передбачене в посиленій угоді. За її словами, угода, безперечно, поглиблює відносини між ЄС та Україною, однак це не означає жодних конкретних перспектив членства в ЄС. «Це доволі тісне наближення до Європейського Союзу через статус так би мовити добросусідської політики, який ми практикуємо у наших відносинах з багатьма іншими країнами», - сказала А.МЕРКЕЛЬ.