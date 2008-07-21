Шуфрич боїться "другого Скнилова" на Майдані у День Незалежності

Народний депутат від фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ вважає недоцільним використання 70 млн. грн. для проведення військового параду на День Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив сьогодні під час прес-конференції.

За його словами, крім військового параду на День Незалежності заплановано ще й авіа-шоу, і тут є серйозні ризики.

«Хотілося, щоб другої Скнилівської трагедії не сталося», - сказав народний депутат.

Н.ШУФРИЧ наголосив, що проведення такого параду є черговим піаром Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Я розумію, що йому потрібен піар. Але це можна зробити за менші кошти», - сказав він.

Крім того, народний депутат зазначив, що держбюджетом витрачається приблизно 200-250 млн. грн. на заходи, які пов’язані з відзначення Голодомору, Дня Соборності тощо.

Таким чином, зауважив він, Президент більше турбується не про живих громадян України, а про померлих. При цьому Н.ШУФРИЧ додав, що така ситуація його “починає бентежити”.