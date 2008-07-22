Литвин про Україну, Росію, опозицію і невиразну політику

Народний депутат України Володимир ЛИТВИН констатує, що українська влада не має виразної політики щодо Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Блоку Литвина, керівник Народної партії заявив на прес-конференції в Сімферополі.

В.ЛИТВИН сказав, що українська влада «зовнішню функцію виконує погано», намагається «замінити опозицію Росії», оскільки в цій країні «опозиції немає». «Українська влада хоче зіграти роль опозиції російській владі. Будь-які дії, які ми бачимо, спрямовані на одне: зіграти роль подразника», - сказав В.Литвин.

При цьому він акцентував увагу, що не ідеалізує російську політику. «Але з нашого боку немає виразної політики», - ще раз наголосив політик.

Разом з тим він з іронією заявив, що функцію у внутрішній політиці українська влада виконує добре. «Сьогодні українська влада демонструє опозицію сама до себе (мається на увазі блокування бютівцями трибуни парламенту – УНІАН). Цю функцію вона виконує класно. Країна паралізована, і ми живемо у багатьох випадках за інерцією», - сказав депутат.