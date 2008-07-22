Чотирьом противникам Сі Бриз-2008 дали 10 діб

Противникам міжнародних навчань «Сі Бриз-2008», які учора намагалися незаконно вийти у море, Приморський районний суд Одеси присудив по 10 діб адміністративного арешту за злісну непокору правоохоронцям.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, затримані учора правопорушники виявилися жителями Запоріжжя та Запорізької області, віком від 20 до 24 років. У човнах вони мали символіку однієї з політичних сил.

За порушення прикордонного режиму на кожного з них також накладено штраф.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня прикордонний наряд затримав у Одеському порту при спробі незаконного виходу у відкрите море два гумові човни, в яких перебували четверо молодих людей. Вони назвали себе противниками міжнародних навчань «Сі Бриз-2008».

Довідка УНІАН. 14 липня в Одесі розпочалися двосторонні українсько-американські військово-морські навчання із запрошенням інших країн – “Сі Бриз - 2008”.

У навчаннях беруть участь військовослужбовці 17 країн світу. Зокрема, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Великої Британії, Вірменії, Греції, Грузії, Данії, Канади, Латвії, Македонії, Румунії, США, Туреччини, України, Франції та Німеччини.

Нинішні маневри “Сі Бриз-2008”, які традиційно проводяться в дусі програми НАТО “Партнерство заради миру”, проводитимуться до 28 липня.