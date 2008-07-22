У Центрі Разумкова кажуть, що Меркель могла і не приїхати

Директор міжнародних програм Центру ім. Разумкова Валерій ЧАЛИЙ вважає успішним візит в Україну канцлера ФРН Ангели МЕРКЕЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я б оцінив візит як досить успішний, хоча він не є якимось проривним як у двосторонніх відносинах України з Німеччиною, так і у відносинах України з Європейським Союзом», - сказав В.ЧАЛИЙ.

За його словами, не вдалося досягти всього того, чого очікували Президент та прем’єр-міністр України.

При цьому він зазначив, що візит А.МЕРКЕЛЬ міг взагалі не відбутися, якби не було подолано політичну нестабільність в Україні. На переконання В.ЧАЛОГО, у разі відставки уряду візит канцлера ФРН в Україну був би проблематичним.

Він вважає, що візит А.МЕРКЕЛЬ в Україну сприяв у першу чергу встановленню нового рівня довіри і взаєморозуміння між двома країнами.

В.ЧАЛИЙ також відзначив, що у ході візиту були подолані «деякі дипломатичні протокольні неузгодженості», які раніше були між Президентом України та канцлером ФРН, і тепер відносини лідерів двох країн є дуже довірливими та відвертими. Експерт також зазначив, що не варто було очікувати від візиту підписання проривних угод.

За його словами, з висловлювань А.МЕРКЕЛЬ можна зробити висновок, що Україна має непогане сприйняття своїх європейських перспектив. Він також відзначив, що багато месиджів, на які очікувало українське керівництво від А.МЕРКЕЛЬ, пролунали.

Як відомо, робочий візит А.МЕРКЕЛЬ в Україну відбувся 21 липня.