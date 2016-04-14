Порошенко вніс у Раду постанови про призначення Клімкіна главою МЗС, Полторака - міністром оборони
10:03, 14 квітня 2016Політика
218 0
Президент України Петро Порошенко вніс до парламенту постанови про призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України, Степана Полторака - міністром оборони та Павла Клімкіна - міністром закордонних справ.
Поки текст документів на сайті парламенту відсутні / фото УНІАН
Відповідні постанови зареєстровані на сайті парламенту.
Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті ВР, сьогодні, 14 квітня, зареєстровані проекти постанов № 4420 про призначення Гройсмана на посаду прем'єр-міністра України, № 4421 про призначення Полторака на посаду міністра оборони України, № 4422 про призначення Клімкіна на посаду міністра закордонних справ України.
Читайте такожГройсман назвав своїх кандидатів в новий уряд
Наразі тексти документів на сайті парламенту відсутні.
Як повідомляв УНІАН, президент вніс до Ради законопроект про призначення Гройсмана прем'єром
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter