Порошенко вніс у Раду постанови про призначення Клімкіна главою МЗС, Полторака - міністром оборони

Відповідні постанови зареєстровані на сайті парламенту.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті ВР, сьогодні, 14 квітня, зареєстровані проекти постанов № 4420 про призначення Гройсмана на посаду прем'єр-міністра України, № 4421 про призначення Полторака на посаду міністра оборони України, № 4422 про призначення Клімкіна на посаду міністра закордонних справ України.

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Наразі тексти документів на сайті парламенту відсутні.