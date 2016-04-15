Бойовики пішли на штурм позицій сил АТО у Новотроїцькому

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що в напрямку населених пунктів Зайцеве, Опитне, шахта Бутівка, Ленінське, Станиця Луганська, Новотроїцьке та Авдіївка загарбники стріляли з мінометів різного калібру 21 раз.

"Зокрема, по захисниках промислової зони, окрім цієї зброї, ворог 30 разів використовував решту свого арсеналу", - заявили у штабі АТО.

В напрямку Новотроїцького та Луганського бойовики застосували проти українських військ вогонь БМП, гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. А поблизу наших позицій в Богданівці відбувся вогневий наліт зі ствольної артилерії.

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"Також з напрямку Докучаєвська зафіксовано одночасні обстріли захисників Новотроїцького з мінометів калібру 120мм, бойових машин піхоти та стрілецької зброї. Тут бандити спробували перевірити пильність наших воїнів та пішли на штурм. Вогнем у відповідь ворог був зупинений та відступив", - розповіли у прес-центрі.

Загалом за вказаний період військовослужбовці ЗСУ змушені були 16 разів відкривати вогонь у відповідь.