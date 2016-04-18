Вершбоу називає результати реалізації Мінських угод невтішними, але не провальними

Про це він заявив в інтерв’ю програмі ТСН.Тиждень.

«Очевидно, міжнародний тиск включно із санкціями потрібно продовжувати. Росія мусить розуміти, що напівзаходи не задовольнять міжнародну спільноту чи Україну», – вказав високопосадовець НАТО.

Вершбоу зазначив, що Мінські домовленості передбачають деяку послідовність, але відновлення українського контролю над кордоном є одним із пізніших кроків у процесі.

Читайте такожРосійська агресія проти України не була повною несподіванкою для НАТО – Вершбоу

«Подобається це чи ні, але відновлення українського контролю над кордоном є одним із пізніших кроків у процесі. Спочатку потрібно встановити перемир'я, відвести важку техніку і провести політичні заходи щодо децентралізації, організації виборів згідно з українським законодавством під контролем ОБСЄ», – зазначив Александр Вершбоу.

Водночас він зауважив, що вибори не можуть бути проведені, якщо безпекова ситуація залишатиметься такою як тепер.

Як повідомляв УНІАН, раніше Вершбоу заявляв, що Україна не може виконувати всі свої зобов’язання щодо Мінських угод, якщо Росія та бойовики нічого позитивного не роблять.