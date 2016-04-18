З Ради відкликали законопроект, що дозволив би Луценку стати генпрокурором

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що проект відкликано 14 квітня.

Автор законопроекту - тодішній представник президента у парламенті, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Степан Кубів, якого 14 квітня ВР призначила першим віце-прем'єром – міністром економічного розвитку.

Як повідомляв УНІАН, законопроект №4379 дозволяє претендувати на посаду генпрокурора особі, яка не має прокурорського стажу, але має стаж роботи у галузі права не менше 5 років.

У частині 3 ст. 27 закону "Про прокуратуру" пропонувалося зазначити, що "прокурором Генеральної прокуратури України може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше 5 років, ці вимоги не поширюються на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

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На даний момент законом передбачено, що "прокурором Генпрокуратури може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора не менше 5 років".

Також у ст. 40 даного закону у вимогах, які визначені для призначення на посаду генпрокурора, пропонувалося прибрати пункти "має стаж роботи в галузі права не менше 10 років" та "має вищу юридичну освіту".

В новій редакції пропонувалося визначити, що особа, яка претендує на посаду генпрокурора, "має вищу освіту та стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та правоохоронному органі не менше 5 років".

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11 квітня працівники Генпрокуратури, серед яких четверо заступників генпрокурора - Юрій Столярчук, Юрій Севрук, Роман Говда та Олег Заліско - звернулися до президента Петра Порошенка і голови Верховної Ради Володимира Гройсмана із закликом не призначати генпрокурором людину без відповідного досвіду роботи.

Перед цим голова фракції БПП Юрій Луценко заявив, що готовий очолити Генпрокуратуру за умови внесення змін до законодавства щодо кваліфікаційних вимог до кандидата на посаду генпрокурора в частині юридичної освіти та 10 років юридичної діяльності у правовій площині.