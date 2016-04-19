Порошенко у розмові з Путіним вказав на критичний стан здоров'я засуджених у РФ Солошенка та Афанасьєва

Афанасьєв засуджений у Росії до 7 років суворого режиму за звинуваченням у тероризмі. 73-річного Солошенка засудили в РФ до 6 років ув’язнення / president.gov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Королівства Данія Ларсом Льокке Расмуссеном сьогодні в Києві.

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"За результатами вчорашньої розмови можливі певні зрушення у питанні звільнення і інших українських громадян, зокрема я підняв питання щодо критичного стану здоров'я Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва, і також сподіваюся на те, що російська сторона продемонструє певний прогрес", - наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, Афанасьєв засуджений у Росії до 7 років суворого режиму за звинуваченням у тероризмі.

73-річного Солошенка засудили в РФ до 6 років ув’язнення за звинуваченнями у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.