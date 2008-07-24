У Каховському водосховищі вода стала червоною - масово гине риба

У Каховському водосховищі біля районного центру Велика Лепетиха, що у Херсонській області, виявлене забруднення невідомого походження від якого масово гине риба.

Як повідомили УНІАН в Головному державному управлінні охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Херсонській області, забруднення виявлене рибалками увечері 23 липня. Зокрема, рибалки знайшли у сітях снулу рибу – карася, бичка та ін.

Водночас на відстані 150-200 м від берега спостерігалася наявність червоної води, після чого на плесі, розмірами 2,5 км у довжину і 0,6-3 м у ширину з`явився снулий бичок.

Кількість загиблої риби на даний момент підраховують фахівці Херсондержрибоохорони.

Для з’ясування причин загибелі риби створена комісія, у складі якої – представники Державної екологічної інспекції у Херсонський області (лабораторія) і депутати В.Лепетиської районної ради.

Фахівцями Державної екологічної інспекції в області були відібрані проби води. Встановлено, що вміст кисню в ній – низький.

Триває встановлення джерел і хімічного складу забруднення.