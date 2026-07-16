США переходять на дешеві крилаті ракети, які можна закуповувати тисячами

ВПС США мають намір придбати нові ракети за ціною близько 218 000 доларів за штуку.

Військово-повітряні сили США роблять ставку на дешеві крилаті ракети, які можна закуповувати тисячами. У Пентагоні вважають, що така недорога зброя зможе виконувати завдання, які раніше виконувалися набагато дорожчими боєприпасами.

Як пише Defense News, Пентагон уклав угоди з трьома компаніями – Anduril щодо ракети Barracuda-500, CoAspire щодо "швидко адаптованої доступної крилатої ракети" та Zone 5 Technologies щодо ракети Rusty Dagger.

Ракети класу "повітря-поверхня" великої дальності коштують понад 1,3 мільйона доларів за штуку. Водночас ВПС США хочуть придбати нові ракети за значно нижчу ціну – близько 218 000 доларів за снаряд.

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Угоди укладено в рамках програми ВПС США "Сімейство доступних масових ракет" (FAMM). Вона включає варіант, що використовується винищувачами та бомбардувальниками (FAMM-L), і варіант, який скидається з транспортних літаків (FAMM-P); обидва варіанти мають дальність дії від 250 до 500 миль.

Компанія Anduril заявила, що її рамкова угода розрахована на сім років, а поставки розпочнуться у 2027 році. За даними компанії, ВПС мають намір закуповувати до 8000 снарядів FAMM на рік обох варіантів у всіх конкуруючих постачальників.

Згідно з бюджетними прогнозами, протягом п’яти років буде закуплено 28 000 ракет від усіх постачальників на суму 12,6 мільярда доларів, при цьому в останній рік буде закуплено 7 990 ракет.

Дешеві українські ракети

Українська компанія Fire Point оголосила про створення системи протиракетної оборони Freyja, яка може коштувати приблизно в сім разів дешевше, ніж американські ракети Patriot.

Ключовим елементом нової системи стане перехоплювач FP-7.X, вартість якого оцінюється приблизно в 700 тисяч доларів за постріл. Для порівняння: ракети Patriot PAC-3 коштують понад 5 мільйонів доларів за одиницю, а для ураження однієї балістичної цілі часто потрібно кілька перехоплювачів.

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