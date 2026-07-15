Морози і сніг посеред липня: метеорологи фіксують рекордні температури

Небачене похолодання охопило Південну Америку.

Доки Європа потерпає від хвиль спеки цього літа, південні регіони Південної Америки пережили винятково сильну хвилю холоду із рекордно низькими температурами і снігопадами там, де їх не бачили десятиліттями. Як пише видання Twoja Pogoda, негода вже призвела до транспортного хаосу, проблем у роботі служб та значних втрат у сільському господарстві регіону.

За даними видання, нова хвиля холодів розпочнеться вже 17 липня і триватиме понад тиждень. Арктичне за своїми характеристиками повітря надходитиме з боку Антарктиди, охоплюючи центральні та частково північні райони Аргентини. У гірських регіонах прогнозують від 30 до 50 сантиметрів свіжого снігу.

Автори публікації зазначають, що чим далі холодне повітря просувається вглиб континенту, тим сильніше температури відхиляються від кліматичної норми. Уже на початку липня в аргентинському місті Мар-дель-Плата випав сніг – явище, яке місцеві жителі не бачили понад два десятиліття.

Відео дня

"Молодші мешканці побачили білу ковдру вперше у своєму житті, адже сніг там не випадав уже 22 роки", - зазначає видання.

Незвичні погодні умови спричинили серйозні труднощі. Через відсутність традиції використовувати зимові шини дороги фактично були паралізовані, а лікарні приймали велику кількість людей, які отримали травми на слизьких тротуарах. Комунальні служби, як розповідає видання, не встигали прибирати сніг.

Водночас влада оголосила попередження про екстремально низькі температури у 18 провінціях Аргентини, які охопили також три десятки міст. У найхолодніших районах температура знижувалася до -15 градусів.

Як нагадує автор публікації, попередня хвиля холодів наприкінці червня дісталася також півдня Бразилії, а в Уругваї та Парагваї середні температури були на багато градусів нижчими за багаторічну норму. Незвичні для цих територій заморозки завдали серйозної шкоди сільськогосподарським культурам.

Особливо помітною погодна аномалія стала у бразильському Сан-Паулу. За інформацією видання, навіть у найтеплішу частину дня температура там не перевищувала 13,5 градуса, чого не спостерігалося протягом останніх 30 років.

Погода на планеті

Як писав УНІАН, в Італії екстремальна спека та посуха знижують виробництво молока для пармезану, погіршуючи його якість і зменшуючи обсяги. Фермери змушені витрачати більше на системи охолодження та розпилення води, а склади для дозрівання сиру споживають на 30% більше енергії.

Зростання витрат загрожує галузі з річним оборотом у 4,5 млрд євро, і виробники попереджають, що тривалі кліматичні зміни можуть поставити під загрозу майбутнє Parmigiano Reggiano.

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