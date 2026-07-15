В Раді розкрили ймовірний склад нового Кабміну

Частину посад займуть нові кандидати, а частина залишиться незмінною. Крім того, ЗМІ дізнались про конфлікт між Федоровим і Сирським.

У складі нового уряду Міністерство оборони очолить Ігор Клименко, а Міністерство внутрішніх справ - Іван Виговський.

Про це повідомила член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу") у Telegram-каналі.

Зокрема, за її словами, в оновленому уряду такі посади займуть:

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Всеволод Ченцов – віце-премʼєр з євроінтеграції;

Віталій Кім – міністр у справах ветеранів;

Денис Маслов – міністр юстиції;

Віталій Безгін – міністр громад та територій;

Микола Калашник – міністр інфраструктури та відновлення;

Іван Виговський – міністр внутрішніх справ;

Ігор Клименко – міністр оборони.

Водночас, як поінформувала нардепка, Олексій Соболєв залишить Мінекономіки та буде працювати в Офісі президента. Замість нього міністерство очолить Олександр Кравченко. Тарас Висоцький очолить Мінагрополітики, а Андрій Бутенко - міністерство освіти.

Василевська-Смаглюк зазначила, що всі інші залишаться на своїх посадах.

Доля Михайла Федорова

Крім цього, як повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання фрауції "Слуга народу", у нинішнього міністра оборони Михайла Федорова системний конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і армією, який ніяк не виходить вирішити, пише Українська правда.

"Він (президент – ред.) сказав, що по-хорошому треба звільнити і Федорова, і Сирського (головнокомандувача ЗСУ – ред.), але він зараз це зробити не може", - розповів виданню один із учасників зустрічі.

Також джерела видання у фракції зазначили, що Федоров залишається у команді президента, "але що робитиме, стане відомо наступного тижня".

Зміни складу уряду: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 липня прем'єр-міністр Юлія Свириденко подала у відставку. Вона очолювала уряд майже рік. До цього, з листопада 2021 року, вона перебувала на посаді віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки України. Ще раніше вона була заступницею керівника Офісу президента.

Передбачається масштабне оновлення Кабінету Міністрів та керівництва правоохоронних органів. Перестановки зумовлені зміною політичної стратегії держави. Президент Володимир Зеленський заявив, що Сергій Корецький є найпідготовленішим кандидатом на посаду нового прем'єр-міністра.

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