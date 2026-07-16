Росія атакувала Київ: загинули двоє людей, серед поранених – дитина

Під ударом опинилися Дарницький та Святошинський райони столиці. Через влучання виникли масштабні пожежі у складських приміщеннях.

У ніч на 16 липня російські війська атакували Київ. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше постраждав Дарницький район столиці. Там виникли пожежі в адміністративно-складській будівлі, складському приміщенні та вантажних автомобілях, припаркованих поруч. Рятувальники ліквідували займання.

За даними ДСНС, саме в Дарницькому районі загинули двоє людей. Ще двоє осіб отримали травми, серед них – дитина.

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У Святошинському районі внаслідок влучання спалахнула пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Там постраждали троє людей. Наразі пожежу локалізовано.

Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів і ліквідовують наслідки російської атаки. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

Останні атаки РФ на Київ

Нагадаємо, в ніч на 14 липня росіяни атакували Україну вісьмома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, з яких 5 було збито. Це сталося вперше в липні, під час попередніх обстрілів збивати балістичні ракети не було чим.

Під час попередньої атаки на Київ 11 липня українській протиповітряній обороні не вдалося перехопити жодну з шести балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400.

За даними ООН, російські атаки зробили червень найкривавішим місяцем для мирного населення України з квітня 2022 року.

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