П’ять надзвичайно рідкісних залізних кайданок 'розповіли' про кельтську работоргівлю 2300 років тому

Під час розкопок команда виявила велику кількість високоякісних металевих предметів.

Археологи виявили п'ять пар залізних кайданів у кельтському поселенні у Франції, вік якого становить 2300 років. Це відкриття свідчить про те, що невелике поселення часто відвідували ковалі та работорговці. Про це пише Live Science.

Зазначається, що ці "надзвичайно рідкісні" кандали були виявлені в місті Аллонн у долині Луари у Франції в 2019 році, але про результати дворічних розкопок стало відомо громадськості 9 липня у заяві Французького національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP).

Згідно з ним, поселення в Аллоні було засноване разом із релігійним комплексом у III столітті до нашої ери. Археологи виявили, що в ньому в невеликих майстернях працювали ремісники-фахівці, зокрема ковалі, мідники, бронзоливарники та бляхарі.

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Під час розкопок команда виявила велику кількість високоякісних металевих предметів - таких як мечі, наконечники списів, ключі та деталі кінської упряжі, - але залізні кандали стали несподіванкою, оскільки вони вкрай рідкісні для того періоду. Археологи знайшли подвійні кайдани для зап’ястків, кайдани для щиколоток та три інші металеві елементи фіксації.

Цікаво, що наявність кайданів свідчить про те, що Аллонн міг бути центром работоргівлі в пізній залізній добі (450-50 рр. до н. е.).

"Ідентифікація засобів фіксації та зброї вказує на ієрархічну соціальну організацію, що складається з домінуючих і підлеглих груп - ув’язнених або рабів", - сказав Тьєррі Лежар, фахівець з кельтських металовиробів.

До чого тут галли

Зазначається, що галли, вільне об’єднання кельтських племен, були відомі тим, що поневолювали військовополонених, засуджених і боржників, і їх часто змушували працювати на полях. Ці чоловіки, жінки та діти були позбавлені своїх прав і могли бути куплені та продані своїми власниками. Однак, оскільки кельти не залишили після себе багато власних історичних свідчень, про практику рабства в доримській Галлії відомо небагато. Кандали з Аллонна дають нове уявлення про життя людей, які зазвичай залишалися непомітними в історичних описах.

На думку вчених, невеликий діаметр наручників - 6 сантиметрів - свідчить про те, що їх могли використовувати на жінці або дитині. А вага кайданів для щиколоток перевищувала 1 кілограм, що свідчить про тягар, який доводилося носити з собою поневоленим людям.

Археологи також виявили в Аллоні релігійне святилище, а також підношення, що включали одяг і прикраси, такі як кільця та амулети. Багато з цих підношень були навмисно деформовані або спотворені, ймовірно, щоб перетворити звичайну річ на дар богам, йдеться в заяві.

Ізабель Боллар-Рейно, експертка з античних монет із французького міністерства культури, повідомила, що на місці розкопок було виявлено сотні монет, датованих більш ніж п’ятьма століттями. Приблизно третина монет, знайдених в Аллоні, була оброблена напилком, зрізана або викарбувана зубилом. Вона додала:

"Ці пошкодження свідчать про ритуальний намір: позбавлення монети її комерційної функції, щоб присвятити її священному, тим самим забезпечивши вічність підношення".

Зазначається, що Аллонн був важливим кельтським центром на перетині кількох великих доріг у давнину, і аналіз знайдених металевих предметів виявив важливу нову інформацію про деяких із найбільш безправних членів галльського суспільства.

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