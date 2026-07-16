В Енгельсі Саратовської області після атаки дронів спалахнув військовий аеродром (відео)

Також було атаковано підстанцію, у місті спостерігаються перебої зі світлом.

Вночі та вранці 16 липня місто Енгельс у Саратовській області РФ атакували дрони, повідомляється про пожежу на підстанції та на військовій авіабазі.

Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи, а також публікували в мережі численні відео прольоту дронів.

Після серії вибухів у місті спалахнула пожежа. Telegram-канали повідомляють, що атаковано місцевий військовий аеродром "Енгельс-2". Попередньо – пожежа на стоянці літаків.

Відео дня

Також у результаті атаки пошкоджено багатоповерхівку; від будинку до злітно-посадкової смуги військового аеродрому "Енгельс" – близько 2 км

Також у місті спостерігалися перебої зі світлом, Telegram-канал Exilenova+ повідомляє, що атаковано місцеву підстанцію.

Крім того, було атаковано окупований Шахтарськ у Донецькій області. За попередніми даними, удар було завдано в районі залізничної станції. За іншими даними, атаковано нафтобазу.

Авіабаза "Енгельс" – що відомо

Авіабаза "Енгельс" розташована приблизно за 700 км від кордону з Україною, що робить її важливим вузлом для запуску стратегічної авіації під час масованих ударів.

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ щонайменше рік зводить на авіабазі укриття для стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160. Загалом там може з’явитися не менше 17 таких споруд. Втім, експерти зазначають, що такий тип споруд навряд чи забезпечує повноцінний захист від ударів високої інтенсивності.

За оцінками аналітиків, 17 укриттів потенційно можуть вмістити до чверті всього парку російських стратегічних бомбардувальників Ту-160М і Ту-95МС, яких загалом налічується приблизно 70 одиниць.

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